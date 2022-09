Politik Mette Frederiksen vil give mulighed for at udskyde energiregningen

Overstiger din energiregning sidste års niveau, skal du have lov til at afdrage den ekstra regning over fem år, mener regeringen

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen kommer onsdag med flere initiativer for at modgå de høje energipriser. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix