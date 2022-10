Politik Enhedslisten i opråb til Mette Frederiksen: Frygter for klimaet ved bred regering

Enhedslistens Peder Hvelplund og Mai Villadsen samt SF’s Pia Olsen Dyhr har udtrykt undren over, at Socialdemokratiet går til valg på en regering hen over midten, når statsministeren selv har sagt, at en grøn fremtid kræver et rødt flertal. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sebastian Persson 12. okt. 2022 KL. 11:29 Gem til senere

Mette Frederiksen mener, at en grøn fremtid kræver et rødt flertal. Alligevel går hun efter en regering hen over midten