Politik Den har vakt ramaskrig i erhvervslivet. Nu forklarer Energistyrelsens direktør kontroversiel beslutning

Når myndigheder bliver i tvivl om lovligheden, kan man ikke fortsætte, forklarer direktør for Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Sine Furbo Vestergaard 07. feb. 2023 KL. 18:48

Alarmklokkerne begyndte at ringe, da Energistyrelsen blev bestormet af ansøgninger, og to selskaber pludselig åbnede for at betale, fortæller direktør