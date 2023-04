Politik Helle Ib: Novos populære medicin sætter politikere under pres

Et nyere lægemiddel er i fokus som vej til vægttab. Her en fedtsugningsoperation i Hellerup. Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Helle Ib 13. apr. 2023 KL. 17.30

Politikerne kan stå over for et dilemma mellem større ulighed i sundhed eller risiko for løbske udgifter