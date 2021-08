Det kan blive aktuelt at vaccinere børn under 12 år, hvis studierne med Pfizer og Moderna viser gode resultater, mener Sundhedsstyrelsens direktør

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Smitten med coronavirus vil især stige blandt børn under 12 år til efteråret. Fordi børnene ikke er blevet vaccineret, må det forventes, at der kommer en del smitteudbrud i den aldersgruppe.Det for...