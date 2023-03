Politik Boligejerne skylder 25 mia kr i skat om få år

Skatteminister Jeppe Bruus (S) er ikke bekymret for de milliarder, boligejerne kommer til at skylde i skat. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Ulrik Horn 29. mar. 2023 KL. 17.30

Ekspert vurderer, at skattegælden vil lande højere. Skatteminister understreger, at det er frivilligt for boligejerne om de vil indefryse eller betale gælden