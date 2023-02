Politik Har du købt ny bolig de seneste to år? Så risikerer du at få en slem overraskelse

Der er uventede ekstra skatteregninger på vej til to ud af tre danske boligejere. Og hvis du lige har købt hus, ender du med hele regningen. Arkivfoto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Denmark

Ulrik Horn 08. feb. 2023 KL. 12:00 Gem til senere

Omkring 180.000 danskere har købt bolig inden for de seneste to år. De kommer til at betale tidligere ejeres skat