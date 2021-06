Anfører Simon Kjær har ét budskab til sit hold i morgen aften, inden de går på banen

Mentalt var Simon Kjær stadig bare en dreng fra Horsens, da det gik op for ham, at han havde evner ud over det sædvanlige. I morgen, lørdag, skal han som anfører lede det danske fodboldlandshold i den første EM-slutrunde nogensinde på hjemmebane, og han vil gøre det med ét vigtigt budskab

Pleasure Eksklusivt for kunder