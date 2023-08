Perspektiv Midt i krisen: Danske Bank og Nordea efterlyser mere lånelyst fra erhvervslivet

Helene Bløcher (t.v.) er chef for danske erhvervskunder i Nordea. Christin Tuxen (t.h.) er direktør i Danske Bank med ansvar for de mindre nordiske erhvervskunder. Foto: Thomas Nielsen

David Bentow 21. aug. 2023 KL. 07.00

Det er risikofyldt at åbne lånekassen for nye investeringer i en tid med højere renter og inflation, men det gør Danmarks to største banker: virksomhederne må ikke blive for forsigtige