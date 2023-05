Økonomi Vismænd afblæser skrækscenarie

Overvismand Carl-Johan Dalgaard har tirsdag offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Vismændene er bekymret for inflationspresset i dansk økonomi og løfter derfor en pegefinger over for politikerne. Finanspolitikken i 2024 må for alt i verden ikke øge kapacitetspresset i økonomien, lyder det