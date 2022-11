Økonomi Virksomhedsledere venter skyhøj inflation længe endnu – og det kan blive brænde på bålet

Tro kan flytte bjerge, hedder et ordsprog. Mange ledere tror, at inflationen vil være høj længe endnu – og det kan få store konsekvenser for økonomien

Heidi Maimburg, direktør for Ribe Byferie Resort, er én af de ledere, som mener, at der går lang tid, før inflationen er under kontrol. Illustration: Michaël Dorbec