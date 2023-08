Økonomi Jesper Rangvid: Lad være med at kigge på kerneinflation i USA

Jesper Rangvid, professor på Copenhagen Business School, har regnet på, hvordan inflationen ser ud i USA, hvis man brugte den europæiske opgørelsesmetode, hicp. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Jeppe Boysen Karlsson 18. aug. 2023 KL. 10.00

Hvis den amerikanske centralbank skeler for meget til kerneinflationen, risikerer den at gå for langt, mener professor