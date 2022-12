Økonomi Priserne kan toppe i december: “Det er ikke urealistisk, at inflationen rammer 10,2 pct.”

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen fortæller, at det trods alt kan være godt nyt, hvis vi fortsat ser kerneinflationen falde. Foto: Simon Fals

Johanne Myrup Fischer 12. dec. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Selvom inflationen endelig bøjede af i november, er der en risiko for, at vi kommer til at se den stige igen i december ifølge cheføkonom i Danske Bank