Økonomi Økonomer blåstempler, at Wammen fjerner foden fra bremsen

Finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde med præsentation af regeringens finanslovsforslag “FL 2024” samt Økonomisk Redegørelse i Finansministeriet i København torsdag den 31. august 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Troels Beha Pedersen 01. sep. 2023 KL. 13.59

I lyset af at pengepolitikken er markant strammet, synes Michael Svarer, at det er fornuftigt, at regeringen holder en neutral finanspolitik for 2024