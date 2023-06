Økonomi Nationalbanken: 121.000 boligejere i akut pengemangel

For 121.000 boligejere hænger budgettet ikke længere sammen med de højere renter. Det er en stigning på 36.000 boligejere siden Nationalbankens seneste opgørelse. Arkivfoto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

De stigende renter betyder, at 121.000 boligejere i år vil mangle penge til at betale for mad og varme. Det er 36.000 flere end i 2021