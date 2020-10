Mads Nipper om en fremtid, hvor nedlukninger lurer: “Det værste er usikkerheden. Hvis jeg kunne svare på, hvad fremtiden bringer, så ville jeg være Europas bedst betalte direktør”

Det går bedre for dansk økonomi end før sommerferien. Men der er lang vej til et comeback, for fremtiden er usikker, og eksportmarkederne er skrøbelige

Økonomi Eksklusivt for kunder