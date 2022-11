Økonomi Inflationsfrygt aftager – derfor taler økonomerne nu om rentedyk i centralbanker

Det er for tidligt at erklære sejr over inflationen, mener chefanalytiker i Nordea, men markedet er godt i gang med at tage hul på netop den fortælling

“Centralbankerne skal være helt sikre på, at inflationskampen er vundet, og der går noget tid, før de er klar til at erklære det,” mener Anders Svendsen, chefanalytiker i Nordea. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen