Europæiske virksomheder i Kina er bange for at blive civile ofre i landets handelskrige – FN’s generalsekretær: “Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at undgå en ny kold krig”

Jens Eskelund, vicepræsident i EU’s handelskammer i Beijing, siger, at medlemmerne er nervøse for at blive uskyldige ofre for politik i Kinas handelskrige

Økonomi Eksklusivt for kunder