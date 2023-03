Ledelse En økonomisk nedtur kan sætte diversitetsdagsordenen over styr

Diversitet og inklusion kan have stor indflydelse på virksomheders succes, og i Danmark er vi ved at få momentum på området. Men med en truende økonomisk krise kan vi risikere at tabe den positive fremgang på gulvet, viser en ny undersøgelse

Syv ud af ti virksomheder vil ifølge en ny undersøgelse nedprioritere deres fokus på diversitet under en økonomisk krise, viser en ny undersøgelse fra Boston Consulting Group. Foto: Esther Kofoed Sørensen. Illustration: Mie Hein Hvidkjær