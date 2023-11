Ledelse Børsselskabers svære udfordring: Hvad er vores formål?

Steen Thomsen, professor med ekspertise i god ledelsesskik ved CBS, undrer sig over, at flere selskaber fraviger kravet om at oplyse om formål. Arkivfoto: Sara Gangsted

Erik Eisenberg 09. nov. 2023

Flere børsnoterede selskaber fraviger god selskabsskik og undlader at fortælle om deres officielle såkaldte purpose. Det undrer en ekspert – mens andre advarer om at tillade vidtgående udenlandske tendenser. Risikoen er, at formålskravet kan misbruges til at fravriste aktionærerne magten over selskaberne