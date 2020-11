Håb om en vaccine sendte markederne verden over i store plusser, mens danske eliteaktier måtte se bussen køre forbi

Den amerikanske medicinalkæmpe Pfizer og tyske Biontech ser ud til at have fået et gennembrud i jagten på en coronavaccine. Og sådan fortolkede aktiemarkederne verdenen over det også.Gennembruddet ...