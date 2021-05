Danske aktier er særligt udsatte, når renten stiger. Især dyrt prisfastsatte aktier som grønne darlings og biotekaktier står for skud, lyder det fra analytikere

Danske aktier har vist sig at være særligt sårbare, når rentefrygten melder sig, og det er værd at have in mente som investor, mener Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.Citat“Værdiansættelsen ...