Danskernes afkastforventninger øger sandsynligheden for skuffede pensionskunder, vurderer CBS-professor Jesper Rangvid

Sandsynligheden for, at danske pensionskunder bliver negativt overraskede over deres realiserede afkast på pensionsopsparingen, er meget stor, vurderer Jesper Rangvid. Som formand for Rådet for Afk...