Stor skuffelse sendte tidligere kursraket ned med over 30 pct. på en enkelt handelsdag: “Man sidder lidt med neglene i bordkanten”

Tidligere højtflyvende kursraket blev sendt ned med 30 pct. efter fejlslagent studie. Det hele skal køre perfekt nu, siger porteføljemanager

Biotekselskabet Orphazyme blev for nylig straffet hårdt, da aktien styrtdykkede over 30 pct. efter et dumpet forsøg. Én porteføljemanager klynger sig til aktien, i håb om at særligt to begivenheder...