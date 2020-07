Det startede med obligationer – men det blev for kedeligt: “Jeg havde taget studielån, som jeg købte aktier for. Men så kom jeg til at bruge pengene”

Det begyndte med obligationer, men de er blevet for kedelige for Reit-partner Søren Gjelstrup, der primært investerer i tyske og franske ejendomsaktier

Hvordan begyndte din interesse for at investere?“I konfirmationsgave fik jeg obligationer i Østifternes Kreditforening. Det var spændende, for det var jo noget med, at man skulle lære at klippe dem...