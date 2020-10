“Der skal hele tiden sukker på sutten”, men en dag er politikerne og centralbankerne færdige med at hjælpe aktiemarkedet – Eksperter opfordrer til den svære disciplin at diversificere porteføljen

Hvor længe kan S&P 500 fortsætte afkastdominansen? Kan regulering udløse knækket? Eksperter anbefaler spredning

“Er du dum eller hvad?,” rapper Icekiid, og det er præcis det spørgsmål, man som investor har hængende over hovedet i øjeblikket, når man får anbefalet at skrue ned for eksponeringen over for de si...