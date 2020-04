Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Aktiechef Philip Jagd frygtede allerede inden coronakrisen et stort tilbageslag til aktier. Nu frygter han en dyb nedtur

Selvom om aktierne allerede har taget store slag under coronakrisen, så mener aktiechef Philip Jagd, at aktienedturen næppe er forbi. “Ledighedstallene vokser så hurtigt og er så store, at det ikke...