Generelt Vingegaard efter magtdemonstration: Nok min bedste enkeltstart

Jonas Vingegaard var klart hurtigst på 16. etape i Tour de France, og danskeren er nu 1 minut og 48 sekunder foran Tadej Pogacar samlet. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

18. jul. 2023 KL. 18.20

Danskeren er meget stolt over at have kørt alle konkurrenter sønder og sammen på Tourens 16. etape.