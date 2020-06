Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En gruppe C25-aktier er de seneste uger steget voldsomt i kurs. Aktiecomebacket er nu nået til de cykliske aktier

Coronakrisen er på vej mod en fuld afblæsning på aktiemarkedet. For comebacket er så kraftigt, at selv de aktier, der tog de største tæsk under nedturen, og som har ligget underdrejet længst tid, n...