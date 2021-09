Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

HTMLWam­men har i stil­hed drop­pet valg­løf­te om cen­tralt øko­no­misk prin­cip: Kan gøre skat­te­lettel­ser bil­li­ge­re at gen­nem­fø­reSocialdemokraterne gik til valg på et princip om ikke at ...