Angela Merkel var indtil coronakrisen politisk afskrevet – nu er Tysklands lamme and mirakuløst genopstået

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det nærmer sig en bibelsk fortælling om et lam, der genvinder førligheden. Helt op til coronakrisens udbrud var de politiske nekrologer over forbundskansler Angela Merkel for længst skrevet, og man...