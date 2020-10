Lene Skole om hvorvidt MeToo kan kobles til de få kvinder i topstillinger: “Tanken er ganske forfærdelig”

Topchef i Lundbeckfonden Lene Skole har gjort det: Taget turen til toppen af bestyrelsen i nogle af Danmarks største virksomheder. Nu peger hun på, at MeToo er en påmindelse om essensen af ligestilling: det handler ikke om kvoter og matematik, men i stedet om respekten for den enkelte og om at måle evner og talent lige for både kvinder og mænd. Artiklen er skrevet som optakt til, at Lene Skole gæster Børsen Executive Club 21. oktober.

