Produktionskæmper ruster sig til måneder med høj smittefare: “Når vi kan se, at der er noget, som udløser en ny situation, så skal vi hurtigt rykke i håndtaget og bevæge os i en ny retning”

Vestas har oprettet taskforce og får ansatte til at tage temperaturen hjemmefra. De danske produktionsvirksomheder kæmper igen mod coronasmitten

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som et andet skakspil har Tommy Rahbek Nielsen siden coronavirussens udbrud konstant tænkt i scenarier og strategiske træk, hver gang coronasmitten har forårsaget en ny forhindring for Vestas i for...