Dansk Metal frygter fald på en fjerdedel af smv-investeringerne: “14 dage før krisen var vi i gang med indhente tilbud. Men da vi skulle til at trykke på knappen og investere, startede coronaen”

Dansk Metal frygter fald på 25 pct. i smv-investeringer de næste to år. Hos virksomheden Kamf har coronakrisen allerede sat investeringerne på pause

For blot få måneder siden stod metalvirksomheden Kamf over for at investere i en ny robot og fræsemaskine, men helt sådan gik det ikke for direktør Keld Adelsbøll. En uforudset krise bankede på dør...