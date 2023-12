Finans Tradeshift-stifter erkender seksuelt forhold til ansat: Eksperter kalder det problematisk

Christian Lanng startede Tradeshift sammen med Gert Sylvest og Mikkel Hippe Brun i 2010. Lanng forlod selskabet i efteråret 2023. Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen

Amanda Sigrid Hallum Bendtsen 14. dec. 2023 KL. 14.26 Gem til senere

Alene det at have et seksuelt forhold til en medarbejder er problematisk, vurderer eksperter i forlængelse af Tradeshift-sagen