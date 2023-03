Finans Svindelmistænkt dansker købte krypto for millioner op til konkurs

Martin Storm gik konkurs i marts 2022 og blev siden varetægtsfængslet. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Johan Christensen 20. mar. 2023 KL. 17.30

Den tidligere direktør for Fauna Energi Martin Storm købte gennem fond i skattelyet Marshalløerne kryptovaluta, der er forduftet. Det samme er guld og kontanter for et tocifret millionbeløb