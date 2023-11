Finans Pensionsbranche vil afmystificere alternative investeringer

Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension, vil gerne kaste lys over de store summer, pensionssektoren har investeret uden for de almindelige børser. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Frederik Jensen 13. nov. 2023 KL. 14.16 Gem til senere

I et forsøg på at kaste lys over den stadig stigende portion af investeringer uden for børserne har brancheforening lavet en ny rapport