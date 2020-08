Bankerne har allerede meddelt, at en ekstraskat vil blive betalt af kunderne. Ifølge analytikere bliver det i form af negative renter til flere

Eksklusivt for kunder

Flere danskere skal betale for at have deres indlån i banken. Det kan blive bankernes modsvar på regeringens “Arne”-skat, spår analytikere.Citat Det er Gert Jonassen, ordførende direktør i Arbejder...