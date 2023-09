Nordiske banker har hjulpet olieindustrien med at skaffe 484 mia. kr.

Norske DNB er involveret i hovedparten af de obligationer, den fossile industri udsteder ved hjælp af nordiske banker. I alt 65 mia. euro har nordiske banker tilsammen rejst for industrien ved hjælp af obligationer

65 mia. euro eller 484 mia. kr. har nordiske banker været med til at hjælpe olie- og gasindustrien med at få fingrene i igennem obligationsudstedelser, siden Paris-aftalen blev underskrevet.

Det kan Børsen i dag afsløre sammen med 11 andre europæiske medier i 11 forskellige lande som en del af The Great Green Investment Investigation: Fossil Finance (GGII), der er startet og ledes af de hollandske medier Investico og Follow the Money.

En stor del af de penge er gået til norske selskaber som Equinor, Aker og DNO, der ifølge organisationen Urgewald aktivt leder efter olie og gas og etablerer ny produktion af det.

Den norske storbank DNB har haft en ledende rolle i at rejse mere end 56 mia. euro og er dermed den klart tungeste spiller på det område af den finansielle sektor i Norden.

Her fremhæver Harald Serck-Hanssen, der er vicedirektør for DNB Corporate Banking, i en mail til børsen, at DNB har en lang historik med energisektoren og har planer om at understøtte transitionen til en bæredygtig økonomi.

“Dog skal rollen for fossile brændstoffer i energiblandingen falde mod 2050 for at begrænse global opvarmning til 1,5 grader. Dette skal også afbalanceres med kompleksiteten af eksisterende infrastruktur og geopolitiske overvejelser,” skriver han.

Udvikler sig løbende

Den svenske storbank SEB har medvirket i udstedelser af obligationer for 5,9 mia. euro i perioden, primært i ledende roller. Banken understreger, at den ikke er involveret i specifikke projekter, der skal udvide produktionen af olie og gas på grund af sin politik på området.

“Dette gælder både for udlånsaktiviteter og for aktiviteter på obligationsmarkedet. Vi tilbyder dog finansieringstjenester til generelle formål i virksomheden,” skriver SEB i en mail til Børsen.

Fakta Internationale storbanker har rejst mest Følgende banker er dem, der har været med til at rejse flest penge til den fossile industri på globalt plan:

J.P. Morgan, 636 mia. euro.

Citi: 605 mia. euro.

Bank of America: 540 mia. euro.

Deutsche Bank: 432 mia. euro.

HSBC: 423 mia. euro. Kilde: Bloomberg, Urgewald

Det svar uddyber bankens danske chef for bæredygtig finansiering, Lars Eibeholm.

“I praksis er der mange udstedelser på vegne af olie- og gasselskaber, vi ikke vil deltage i i dag,” siger han uden at henvise til specifikke obligationer.

Lars Eibeholm tiltræder næste uge som bankens globale chef for bæredygtig lånefinansiering. Netop på dette område opdateres politikkerne årligt, understreger banken. Trods stramninger i løbet af GGII-undersøgelsens 7,5 år lange spænd er de såkaldt faciliterede udledninger fra obligationsmarkedet ikke blevet en del af politikken endnu.

“Vi opdaterer vores politikker løbende. I den proces er vi absolut opmærksomme på, at faciliterede emissioner er et tema, som blandt andre SBTI er optaget af,” siger Lars Eibeholm.

SBTI (Science Based Targets Initiative) er i dag den mest udbredte klimastandard i erhvervslivet, som også løbende udvikler sin standard for den finansielle sektor.

En lille verden

Som den eneste af de over 400 banker i GGII’s undersøgelse har Danske Bank lavet politikker på obligationsområdet.

Her argumenterer bankens chef for bæredygtig finansiering, Samu Slotte, for, at banken, selv om den er ansvarlig for udstedelse af obligationer for kun 3,2 mia. euro af undersøgelsens 1101 mia. euro, kan gøre en forskel på det nordiske marked.

“Kapitalmarkederne er overraskende små, og det vil ret hurtigt have en indvirkning på priserne og tilgængeligheden af finansiering, hvis markedsdeltagerne vedtager disse regler,” siger han og fortsætter:

“Det, jeg forsøger at sige, er, at det er et relativt lille antal finansielle institutioner, der skal indføre den her slags politiker, før det faktisk begynder at have en ret hurtig indvirkning.”

Andre finansielle institutioner ser ikke deres involvering som afgørende. Nordic Trustee har varetaget investorernes interesser i obligationsudstedelser til en værdi af 6,1 mia. euro. siden 2016. Den norske virksomhed er såkaldt trustee i udstedelserne og dermed ikke hovedansvarlig for at udstede obligationen.

En trustee er typisk en tredjepart i en obligationsudstedelse og er typisk med til at håndtere rentebetalingerne til investorerne og varetager i det hele taget investorernes interesse i transaktionen.

“Det lader til, at jeres spørgsmål skulle adresseres til obligationens “managere” og ikke til Nordic Trustee,” skriver chefjurist i Nordic Trustee Jo Forfang til Børsen og fortsætter:

“Vi har ingen indflydelse på, hvilke virksomheder der bringes på markedet, eller hvordan investorer vælger at allokere deres kapital,” konstaterer hun og understreger, at virksomheden også støtter grønne obligationer.

Afviser kommentarer

Børsen har kontaktet ABG Sundal Collier, der har deltaget i udstedelsen af obligationer for 1,1 mia. euro i perioden. Investeringsbanken vil imidlertid hverken besvare spørgsmål om generelle politikker og tilbud eller om de konkrete udstedelser af hensyn til kundernes fortrolighed.

Hos Nordea henviser bankens kommunikationsafdeling til Nordeas politikker på området og fremhæver, at finansieringen af olie-, gas- og offshoreaktiviteter er reduceret med mere end 70 pct. siden 2019. Spørgsmål om obligationsudstedelser vil banken imidlertid ikke forholde sig til.

De øvrige finansielle institutioner, der er en del af udstedelserne af obligationer i Norden, har ikke svaret på Børsens henvendelser. Det gælder Arctic Securities, der har deltaget i udstedelsen af obligationer for 870 mio. euro, Fearnley Securities, der har deltaget i udstedelser for 1,3 mia. euro, Sparebank 1, der er medansvarlig for at udstede obligationer for 733 mio. euro, og Pareto Securities, der indgår i obligationsudstedelser for 6,3 mia. euro i perioden.