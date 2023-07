Finans Nordea-chef ikke afvisende over for at købe Danske Banks privatkundeforretning i Norge

Topchefen for Nordens største bank er ikke afvisende over for at købe Danske Banks norske privatforretning. Hvis prisen er rigtig

I 1999 købte Danske Bank den Trondheim-baserede Fokus Bank for næsen af Handelsbanken. Men i juni kom meldingen, af Danske Bank opgiver at drive privatkundeforretning i Norge. PR-foto