Nets solgt til italienske Nexi for 45 mia kr - Bo Nilsson skifter fra adm direktør til formand for Nets

Betalingsformidleren Nets er nu blevet solgt til italienske Nexi for knap 45 mia. kr. Samtidig oplyses det, at adm. direktør Bo Nilsson fremover skal være bestyrelsesformand for Nets

