Finans Nattelivskæmpe vil droppe kontanter

Lars Børsting, chef for public affairs hos Rekom, på Proud Mary, en af Rekoms mange barer i København. Arkivfoto: Sophie Voisin Foto: Sophie Voisin

Niklas Ranum Lenander 08. sep. 2023 KL. 07.00

Rekom, Nordeuropas nattelivskonge, oplever, at kontanter er så dyre at håndtere, at de vil have lov til at sige nej