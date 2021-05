Mobilepay skal vokse markant, hvis de i fremtiden skal kunne klare sig. Derfor spejder man efter partnere

Den mobile betalingsløsning Mobilepay, som danskerne har haft mellem hænderne siden 2013, har brug for skala for at overleve. Det er tilfældet, på trods af at næsten 4,3 mio. danskere ud af samtlig...