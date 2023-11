Finans “Liam” har vekslet sekscifret beløb efter nyhed om store sedler

Her er 250.000 kr. i tusindkronesedler fotograferet. Arkivfoto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Denmark

Eksperter og en person med erfaringer fra det sorte marked mener ikke, afskaffelsen af tusindkronesedlen vil have langsigtede konsekvenser for kriminelle. Ældre Sagen er bekymret for forslaget