Finans Uheldig investering kostede velhaver dyrt – nu har han fået en personlig rådgiver

Thomas Tøttrup er i dag fuldtidsinvestor og engageret i en række virksomheder – fra neglelak til minedrift. Han bruger et familiekontor til at holde styr på økonomien og få fast rådgivning. Foto: Mie Hee Christensen

Frederik Jensen 07. okt. 2023 KL. 11.00 Gem til senere

Det har givet en enorm frihed for Thomas Tøttrup at få hjælp til formuen, så nu har han tid til at nyde livet og kan tage motorcykelkørekort, mens han er engageret i flere virksomheder