Finans Her er pensionskassernes unoterede investeringer

Havvindmølleparker, TDC og Nykredit er nogle af de største unoterede investeringer hos de danske pensionsselskaber. Illustration: Aslak Kelkka

Frederik Jensen 18. sep. 2023 KL. 07.00 Gem til senere

Det tager lang tid at opbygge, og det er svært at styre, men de unoterede investeringer vokser i pensionsporteføljerne og har vist sig at være en succes for opsparerne