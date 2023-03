Er stormen over bankaktier et forvarsel om recession og finansiel krise?

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Usikkerheden blæser ind over banker, og investorer sælger hårdt ud af bankaktier.

“For en uge side tænkte jeg, at enkelte banker godt kan komme i problemer, men nu ser vi store fald til bankaktier. Jeg har sørget for at aflyse mine weekendplaner. Alle banker i verden lever på tilliden, og hvis der opstår mistillid, så er der ingen banker i verden, uanset hvor solide de er, som kan overleve,” siger Børsens finansjournalist David Bentow, der ligesom Børsens cheføkonom Steen Bocian ser en større risiko i verdensøkonomien end for blot en uge siden.

Også topøkonomen Torsten Sløk er på kort tid vendt rundt på en tallerken.

Børsens økonomiske korrespondent Kenneth Praefke interviewede ham inden det første bankkrak i USA, hvor han mente, at økonomien var på vej op i fart igen. Blot en uge senere forudser han, at bankkrisen vil give en recession.

Bliv klogere på bankkrisen og hvad det betyder for verdensøkonomien sammen med Bjarne Corydon, Steen Bocian og Kenneth Praefke i podcasten Corydon & Co.