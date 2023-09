Finans Banker tjener milliarder i Nationalbanken uden risiko

Hvis bankerne virkelig vil gøre en forskel, skal de tage noget mere risiko og sænke udlånsrenten, så flere vil låne, så økonomien bliver stærkere, siger bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull. Arkivfoto: Simon Fals

Peter Levring 01. sep. 2023 KL. 07.00

Med en høj rente i Nationalbanken kan bankerne være mindre motiverede for at sende pengene ud at arbejde, lyder det fra CBS-professor Jesper Rangvid