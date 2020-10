Model skal hjælpe finanssektoren med at måle CO2-aftrykket på udlån og investeringer, som indtil videre har været svært

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Når banker yder lån, eller forsikrings- og pensionsselskaber laver investeringer, er det afgørende at have en model, der kan udregne, hvor stort et CO2-aftryk finanssektoren sætter. Citat Det mener...