Finans Bag lukkede døre i Bruxelles kæmpede Mobilepay mod Apple om adgang til betaling i butikker

Claus Bunkenborg, viceadm. direktør i Vipps Mobilepay og chef for Mobilepay i Danmark, raser over behandlingen fra Apple Pay. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen

Thomas Zigler 15. feb. 2023 KL. 13:00 Gem til senere

Mobilbetaleren Vipps Mobilepay anklager Apple Pay for at holde dem ude af butikshandlen via iphone